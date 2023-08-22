Seyahat acenteleri zorda

Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye’den KKTC’ye seyahat edecek yolculara taksit yapılmamasını emreden kararın turizm ve seyahat alanında çalışan birlik üyelerinin işlerinde ciddi bir azalmaya ve sorunlara neden olacağını vurguladı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye üzerinden gerçekleşecek transit uçuşlarda çoklu vize uygulaması kararının, ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi ve geri dönüşlerde vize aranmaması çağrısı yaptı.

Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmek isteyen istizana tabi (izne tabi) ülke yurttaşlarında aranan çoklu vize uygulamasının, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın 15 Ağustos tarihli yazısı ile yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Daha önceleri de uygulanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan sisteme göre, 57 ülkeyi kapsayan ülke vatandaşlarının, Türkiye üzerinden KKTC’ye gelmek istemeleri halinde, transit yolcu salonundan ayrılmayacak olsalar bile, “KKTC’ye gidiş-dönüş için geçerlidir ibareli çift transit vize” almak zorunda olacağına işaret edilen açıklamada, “Türkiye İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile havayollarının bu tür vizeye sahip olmayan yolcuların uçağa alınmamasını istemiştir” denildi.

Açıklamada, 15 Ağustos 2023 tarihini taşıyan bir yazı ile duyurulan bu uygulamanın 15 Ağustos’tan itibaren başlatılmış olmasının da dikkat çektiği belirtildi.

Türkiye’den KKTC’ye seyahat edecek yolculara taksit yapılmamasını emreden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararından sonra, çoklu vize kararının da yürürlüğe girmesinin, turizm ve seyahat alanında çalışan birlik üyelerinin işlerinde ciddi bir azalmaya ve sorunlara neden olacağı kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Konaklamalı turizm müşterilerinin yanı sıra münferit olarak seyahat edenlere ve özellikle üçüncü ülke uyruklu öğrencilere hizmet vermekte olan acentelerimizin ve daha önce kesilmiş biletleri bulunan müşterilerinin ciddi sorunlarla karşılaştıkları bildirilmektedir. Bu yeni uygulama, adamızda bulunan çok sayıda öğrencinin ülkelerine dönememeleri veya ülkelerinden KKTC’ye gelmekte yeni zorluklar yaşamaları riskini ortaya çıkarmıştır.”

Açıklamada, “İnsan kaçakçılığını önlemek amacıyla alındığını düşündüğümüz bu kararın uygulanmasında yaşanması muhtemel zorlukları azaltmak bakımından kararın ileri bir tarihte yürürlüğe girmesinin, geri dönüşlerde vize aranmamasının ve bu arada üniversitelerimizin söz konusu kararı öğrencilerine duyurmasına olanak sağlanmasının zorunlu olduğunu düşünmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

KITSAB açıklamasında, Türkiye’den KKTC’ye seyahatlerde taksit yapılmamasını öngören BDDK kararının değiştirilmesi ve üç taksit uygulamasının devam ettirilmesi için gerekli girişimlerin yapılması beklentisinin devam ettiği de ifade edildi.

