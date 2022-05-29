Sevgen İzel’in “Adın Yok” şarkısı büyüledi!

Sözü ve bestesi Sevgen İzel’e ait, klibi de kendisi tarafından yönetilen “Adın Yoktu” şarkısı The Paradise Park’da düzenlenen özel bir lansman ile tanıtıldı. Genç yönetmen ve senarist Sevgen İzel’in Rechords Stüdyo çıkışlı “Adı Yok” şarkısının lansmanına sanat ve siyaset dünyasından kişiler yanı sıra pek çok seçkin davetli katıldı.Lansmana katılan UBP Milletvekili Ahmet Savaşan yaptığı değerlendirmede, henüz 22 yaşındaki Sevgen İzel’in 2 kitaba, 1 uzun metrajlı olmak üzere 6 farklı kısa filme imza attığına vurgu yaparak, Dr. Sibel ve Dr. Hayat İzel gibi hem insanlıkları hem de doktorlukları ile ülkemizde büyük takdir gören, sevilen güzide bir ailenin kızı olan Sevgen İzel’in, bir yandan tıp eğitimi alırken, bir yandan da sanata duyduğu büyük ilgi ile yarattıklarının takdire şayan olduğunu söyledi.Ahmet Savaşan “inanıyorum ki İzel ailesinin özel kızları Sevgen hem sağlık hem de sanat alanlarında gerek ailesini gerekse de ülkemizi gururlandıracak pek çok başarıya imza atacaktır. Adı Yoktu şarkısının gerek ülkemizde gerekse de Türkiye’de ses getireceğinden kuşkum yok. Başta İzel ailesini böylesi özel ve başarılı bir evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyor, aynı zamanda da Adı Yoktu şarkısının ortaya çıkmasında emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.“Adın Yoktu” klip:Sevgen İzel, 2 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde tamamlamasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi’nde Tıp eğitimi almaya başladı. 22 yaşında halen Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olan İzel’in 2 kitabı, 1 uzun metraj ve 6 farklı kısa filmi bulunmaktadır.Şuan Tıp yanı sıra sinema alanında da çeşitli eğitimlere katılan İzel, sanata ortaokul yıllarında Türk dili ve Edebiyatı öğretmeninin desteği ve yardımlarıyla başladı. Çeşitli mektup, kompozisyon ve şiir yarışmalarından ödüller kazandı. Kazandıkça kendine olan güveni artan İzel, yazmayı ve yeni şeyler üretmeyi arttırdı. Ardından 12 yaşında “İÇİMDEKİ DENİZ” adlı şiir kitabını çıkarttı. Bu kitabını annesinin doğum gününde yayınlatarak annesine armağan etti. Sadece şiirler, denemeler ve kompozisyonlar üzerine ilerlemeyip bunlarla birlikte İzel hayatına yeni bir ilgi alanı daha ekleyerek, kısa filmler ve senaryolar üzerine kendisini geliştirmeye başladı.Okulunda öğretmenlerinin yardımıyla çalışmalar, projeler üretmeye başladı. Hem okulunu temsilen hem de kişisel olarak yurtdışında ve içinde çeşitli birçok kısa film ve senaryo yarışmalarına da katıldı. 2016 yılının başlarında abisinin hayatını konu aldığı “HAYAT” kısa filmiyle bayağı ilgi toplayan İzel, çoğu televizyon kanallarının ve radyoların da ilgisini çekmeyi başardı. Kanallarda defalarca gösterimi ve röportajları yapıldı. Kısa film yarışmasında da halk oylamasında üçüncü seçildi. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden farklı senaryolar yazmaya devam etti. Senaryoları genelde önemli toplumsal sosyal sorumluluk konularını içeriyor. Örneğin, Hayat filminden sonra yazmış olduğu “SALINCAK” adlı filminde mülteci konusuna değindiği gibi. Başka bir kısa filmi için bestelenmiş olan “KAYBOLAN GÜVERCİN” adlı parçanın sözleri de yine Sevgen İzel’e ait. 2017 Şubat ayında Türkiye’de katılımı 700 filmin ve 608 yönetmenin olduğu uluslararası bir yarışmada da en genç yönetmen olarak seçildi. Hemen ardından Mayıs’ta Kıbrıs’ta düzenlenen bir kısa film yarışması için yazmış olduğu “RULET”adlı film birinci seçilerek, güzel bir ödül töreniyle izleyicilerle buluştu. 2017’yi bayağı başarılarla dolu geçiren İzel, 2017’nin son hamlesini de kitaptan yana kullanarak ilk romanını okuyucularla buluşturdu. “YAZGI” isimli roman, bitkisel hayatta olan bir hastanın ve ailesinin gözünden anlatılan anılar, zorluklar ve en içten samimi duygularla dolu. Okuyucuların beğenisini toplayan İzel, düzenlenen kitap tanıtımı ve ilk imza günüyle hayatına yeni bir deneyimi daha eklemiş oldu. 400’den fazla katılımcının yer aldığı imza gününde kitabın gelirini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve kanserli hastalar Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı. Kitabın beğenisinin artması üzerine birçok imza gününe, etkinliğe ve programlara davet edildi.Daha sonraki dönemde Türkiye’de düzenlenen bir törende de güzel bir başarı elde ederek “En Umut Vadeden Genç’’ ödülünü alarak anılarına bir yenisini daha kattı. Buna benzer bir sürü film festivallerinde tecrübesini arttıran Sevgen İzel, 2018 yılında ilk uzun metraj denemesi olan filmini de tamamlamayı başardı. Hem ana cast oyunculuğunu, hem senaristliğini, hem de yönetmenliğini üstlendiği “KIRMIZI” filmi kalabalık bir galanın ardından şu anda yurtdışında yarışmaya devam ediyor. 2020 yılında ise hayatımıza pandeminin girmesiyle birlikte sanat sektörü sarsıntıya uğrasa da, evde kaldığı süreç içerisinde bu yöndeki eğitimlerini tamamlamaya devam ediyor. Ağır eğitim sürecinin yanı sıra beklenmedik bir ters köşe yapan İzel, müzik öğrencisi olan Togay Özyay ile kendisinin yazıp, bestelediği “HİLAL” isimli parçayı da seslendirerek dinleyicilere sundu.