İsias Otel’de enkazında hayatını kaybeden 14 yaşındaki İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yiğittürk, "Sesin kulağımda, kokun burnumda…Benim canım oğlum, İzcanım” ifadelerini kullandı.
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