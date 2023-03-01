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“Sesin kulağımda, kokun burnumda”

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“Sesin kulağımda, kokun burnumda”
İsias Otel’de enkazında hayatını kaybeden 14 yaşındaki İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yiğittürk, "Sesin kulağımda, kokun burnumda…Benim canım oğlum, İzcanım” ifadelerini kullandı.
 
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