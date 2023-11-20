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Serkan Soyalan’dan yeni şiir kitabı: “Meçhule Gidiyorum”

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Serkan Soyalan’dan yeni şiir kitabı: “Meçhule Gidiyorum”
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Gazeteci, yazar-şair Serkan Soyalan’ın “Meçhule Gidiyorum” isimli şiir kitabı yayımlandı.
 
Türkiye’de Dorlion Yayınları tarafından yayımlanan kitap, KKTC’de henüz satışa sunulmadı, Türkiye’de pek çok kitapçıda bulunabiliyor.
 
Daha önce “Okyanus Mavisi”, “Şiirname” ve “Deniz’in Sesi” isimli şiir kitapları ile okuyucusuyla buluşan Soyala'ın, “Dedem Ahmet Gürses” isimli biyografi ve Coğrafya Kemal isimli tiyatro kitabı da bulunuyor.
 
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