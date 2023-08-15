Serdarlı’nın kurtuluşunun 49. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşaması ile özgürlüğüne kavuşan Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü kutlandı.

Serdarlı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, törende yaptığı konuşmada, ülke için verilen mücadelenin genç nesillere anlatılmasının önemine işaret etti. Vatan topraklarının kolay kazanılmadığını vurgulayan Kasım, “Şehitlerin kanları ve canlarını verdiği bu toprakları koruyup kollamak başlıca görevimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 49 yılda Kıbrıs’ta çok şeyler yaşandığına dikkati çekti. Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına karşı her türlü saldırıya devam etmeleri ve insanlık tarihinde belki de en büyük suçları teşkil edebilecek katliamlardan sonra Barış Harekatının ikinci aşamasının başladığını belirten Tatar, büyük bir cesaret gösteren Mücahitlerin Mehmetçik ile buluşmasının ardından Serdarlı bölgesinin özgürlüğüne kavuştuğunu anlattı.

Barış Harekatının ikinci aşaması ile KKTC’nin de temellerinin atıldığını ve sınırlarının çizildiğine işaret eden Tatar, “O günden bugüne KKTC aşama aşama gelişmiş ve bu bölge ülkemizin en değerli bölgelerinden bir tanesi olmuştur” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlak suretle devletin egemenliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü ile olabileceğinin altını çizerek, Kıbrıs Türk halkını 1974 öncesine götürecek hiçbir anlaşmaya Kıbrıs Türk halkının razı olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Mutlak suretle egemen eşitliğimiz, anavatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin buradaki varlığı bizler için yaşamsal öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

