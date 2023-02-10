banner913
banner885
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
8 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
22 0
 
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
31 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
23 0
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
102 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
18 0
banner915

Seran Çetintaş'tan abisi için duygulandıran mesaj

banner476

banner825
Seran Çetintaş'tan abisi için duygulandıran mesaj
Adıyaman'da Isias Otel'de hayatını kaybedenler arasında olan Osman Çetintaş'ın kardeşi Seran Çetintaş'dan duygulandıran paylaşım.
Seran Çetintaş yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Çetintaş'ın paylaşımı şöyle:
"Söyleyecek ne bir sözüm var, ya da yazacak bir kelimem…
Ama bunu bilin ki Ozinin başladığı her işi sonuna kadar devam edeceğim. Onun çocukları, takımları artık benim olacak. Onun adına daha çok ŞAMPİYONluklar yaşanacak. Benim abim ASLA ama ASLA unutulmayacak"
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.