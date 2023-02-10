Seran Çetintaş'tan abisi için duygulandıran mesaj

Adıyaman'da Isias Otel'de hayatını kaybedenler arasında olan Osman Çetintaş'ın kardeşi Seran Çetintaş'dan duygulandıran paylaşım.

Seran Çetintaş yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Çetintaş'ın paylaşımı şöyle:

"Söyleyecek ne bir sözüm var, ya da yazacak bir kelimem…

Ama bunu bilin ki Ozinin başladığı her işi sonuna kadar devam edeceğim. Onun çocukları, takımları artık benim olacak. Onun adına daha çok ŞAMPİYONluklar yaşanacak. Benim abim ASLA ama ASLA unutulmayacak"