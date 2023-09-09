Seracıların masrafı üç ayda 500 bin TL’yi geçti

Seraların büyüklüğü genelde 5 ve 10 dönüm oluyor. Sadece fide için seracı en az 150 bin TL ödüyor. İşçiliği, gübresi ve gıdası derken bu masraf 3 ayda 500 bin TL’yi geçiyor

Zam ve pahalılıktan etkilenen üretim sektörlerinden biri de seracılık... Maliyetleri 1 yılda büyük oranda artan seracılar, sorunlarına çözüm bekliyor.

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, artan girdi maliyetlerinden bahsederek, domatesin, gübrenin, gıdanın, işçiliğin ve diğer girdi maliyetlerinin bir yılda yüzde 300 arttığını vurguladı.

Bir dönüm seraya 2 bin 500 adet fide ekildiğinden bahseden Kargı, “Fidenin tanesini 8 TL’den aldığımız zaman 20 bin TL’ye bir dönüm dikebiliyoruz. Seraların büyüklüğü genelde 5 ve 10 dönüm oluyor. Sadece fide için seracı en az 150 bin TL ödüyor. İşçiliği, gübresi ve gıdası derken bu masraf 3 ayda 500 bin TL’yi geçiyor” dedi.

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, sektörün zor günlerden geçtiğini kaydederek, üretim sektörünü iyileştirmek için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kargı, artan girdi maliyetlerinden bahsederek, domatesin, gübrenin, gıdanın, işçiliğin ve diğer girdi maliyetlerinin bir yılda yüzde 300 arttığını vurguladı.

Kargı, geçen yıl 2,20 TL- 3,00 TL arasında aldıkları fide fiyatının 8,00 TL ile 11 TL arasında satıldığını belirtti.

Bir dönüm seraya 2 bin 500 adet fide ekildiğinden bahseden Kargı, “Fidenin tanesini 8 TL’den aldığımız zaman 20 bin TL’ye bir dönüm dikebiliyoruz. Seraların büyüklüğü genelde 5 ve 10 dönüm oluyor. Sadece fide için seracı en az 150 bin TL ödüyor. İşçiliği, gübresi ve gıdası derken bu masraf 3 ayda 500 bin TL’yi geçiyor” dedi.

Kargı, yurt dışından gelen ürünlerinde çok pahalı olduğunu vurgulayarak, bakanlığın fiyat denetimlerini yapması gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl 25 kilo gübreyi 750 TL’ye aldıklarının altını çizerek, bu yıl fiyatın 2 bin 200 TL ile 2 bin 400 TL arasında değiştiğine dikkat çekti.

Kargı, İspanya’dan gelen 20 litre bir bidon gıdanın geçen yıl fiyatının bin 200 TL’yken, bu yıl fiyatın 2 bin 500 TL’ye yükseldiğini kaydederek, Türkiye’den gelen gıdanın 750 TL’den, bin 600 TL’ye yükseldiğini belirtti.

“Üreticiyi korumak için, tüccara fiyat sınırlaması getirilmeli” Şuan tüccarın seradaki ürünlere biçtiği fiyatla ancak işçinin parasını ve maliyeti ödeyebildiğini vurgulayan Kargı, seracının cebinde para kalmadığını söyledi.

Hal Yasası geçsin diye yıllarca mücadele verildiğini anlatan Kargı, Hal Yasası’nın geçtiğini ama uygulanmadığını belirtti.

