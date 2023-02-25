İsias Otel'de hayatını kaybeden voleybolcularımızdan Hayal'in annesi Sibel Kumsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:.
“6 Ocak 2009 parmağımı ilk sıkışın. İlk göz ağrım, meleğim... 6 Şubat 2023 enkaz altında cansız bedenin. Sensizliğe yüreğim nasıl dayansın Hayal'im?”
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