İsias Otel'de hayatını kaybeden voleybolcularımızdan Hayal'in annesi Sibel Kumsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:.

“6 Ocak 2009 parmağımı ilk sıkışın. İlk göz ağrım, meleğim... 6 Şubat 2023 enkaz altında cansız bedenin. Sensizliğe yüreğim nasıl dayansın Hayal'im?”

