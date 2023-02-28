“Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum”

Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerimizden Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun annesi Sena Bundak Topukçuoğlu, sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Sana Bundak Topukçuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"20 gün olmuṣ Merto'm. Sen yoksun. Heryer bomboş. İçimizde büyük bir boşluk. Evimiz boş, odan boş, sıran boş kaldı annem! Arkadaşların sınıfımızın neşesi yok artık diyor. Sen yoksun. Sensiz nasıl yaşanır, nasıl dayanılır bilmiyorum!”

