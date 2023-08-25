Şenkul, Kaçak Su Kullanımı Konusundaki Uyarıları Tekrarladı!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede kaçak su kullanımına dair uyarılarını yineleyerek, bağlantıların denetlenmesi çağrısı yaptı.

Şenkul, belediyenin denetimlerini artırdığına dikkat çekerek, "Babamın oğlu dahi olsa kentin hakkını kimseye yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaçak su kullanımının hırsızlık suçu olduğunu vurgulayan Şenkul, Girne Belediyesi'nin satın aldığı ve sattığı su arasındaki kayıpların 250 bin ton suya ulaştığını ve bu kayıp nedeniyle aylık 4 milyon TL'nin üzerinde bir bedelin ödendiğini belirtti.

"En Çok Kaçak Su Kullanımı Villalarda" diyen Şenkul, özellikle villalarda yüksek derecede kaçak su kullanımı tespit edildiğini açıkladı.

Belediye ekiplerinin ev ev denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Şenkul, "Ülkedeki sorunlara dem vurup, kaçak su kullanmak tahmin ederim hiçbirimizin kabul edeceği bir durum değildir" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şenkul, herkesin su bağlantılarını tekrar kontrol etmesini istedi.

"Kaçak Suyla Mücadele Devam Edecek" diyen Şenkul, mücadelenin son metreküpü faturalandırılana kadar süreceğini vurguladı. Ayrıca, hizmet sunulacağını ve bunun için ücret alınacağını, kent için yatırımların yapılacağını belirterek, herkesi sorumlu davranmaya davet etti.