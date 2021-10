“Senin dürüstlüğün yeter baba”

Faiz Sucuoğlu’nun kızı Sonay Sucuoğlu, sosyal medya hesabından mesaj verdi





UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu’nun kızı Sonay Sucuoğlu, babasına yönelik suçlamalara kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından aile fotoğrafı paylaşarak mesaj yayımlayan Sonay Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Bir kız çocuğu için hayattaki en önemli kahramanı ilk aşkı olan babasıdır. Her kız çocuğu için ayrı yerdedir babası, kalbinin farklı yerindedir.

Düştüğünde kaldıranı, sırtını yaslamaktan asla çekinmediği ve en önemlisi her zaman koşulsuz güvendiğidir. Baba üzülürse kızı da üzülür, baba ağlarsa kızı iki kat ağlar, baba sinirlenirse kızı daha çok sinirlenir, baba mutluysa kızı dünyanın en mutlusudur. Çünkü baba aynasıdır ailenin…

Hayattaki en büyük şansım böyle bir babaya ve aileye sahip olmak oldu. Adını söylemekten her zaman onur duyduğum, yaptığım her şeyde vicdanın ve dürüstlüğün en önemli iki ilke olması gerektiğini öğreten canım babam;

Senin güzel kalbin, adaletin ve dürüstlüğün her şeye yeter, fazla bile gelir…”