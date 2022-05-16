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Şener Elcil'den tepki

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Şener Elcil'den tepki
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “milli birlik” söylemleriyle “okulların fiziki olarak, militarizmin talim alanına döndürülmeye” çalışıldığını iddia etti.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini, kültürünü, varlığını korumaktan aciz olmadığını belirterek, “Bu varoluş kavgasında Kıbrıs Türk öğretmeni çocuklarımıza her türlü bilgi, beceriyi dün gibi bugün de öğretmektedir” dedi.

“Öğretmeni kenara itip, ‘milli birlik ve dayanışmayı’ öğretmeye çalışanların, bizi hangi noktaya getirdiklerini yaşayarak öğrendik” ifadelerini kullanan Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne, insanlarına ve siyasi iradesine saygısı olmayanlara kendilerinin de saygısı olmadığını kaydetti.

 
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