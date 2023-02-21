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Sendikaların açtığı davayarın görüşülecek

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Sendikaların açtığı dava, yasa gücünde kararnamenin geri çekilmemesinden dolayı yarın görüşülecek

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Sendikaların açtığı davayarın görüşülecek
Meclis Genel Kurulu'nda dün deprem harcamalarına ilişkin maaş kesintisini de öngören yasa gücünde kararnamenin geri çekileceğinin ifade edilmesine rağmen, Bakanlar Kurulu'nda ilgili kararın henüz alınmamış olmasından dolayı sendikaların açtığı davanın görüşülmesi yarına ertelendi.

 
Bugün saat 09.30'da çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendikanın kesintilerle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde yapılması planlanan görüşme, durumun netleştirilmesi amacıyla bir gün ertelendi.
 
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmadığı takdirde, dava görüşmesi yarın saat 09.30'da yapılacak.
 
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