“Sendika başkanı yanlış yapıyor”

CTP lideri Erhürman: Sendika başkanı açık biçimde yanlış yapıyor. Yapılan yanlışı susarak veya "cüretkar bir kahramanlık"la savunarak doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar bilecek ki bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın önceki gün yaptığı açıklamaları değerlendirdi, “Yapılan yanlışı susarak veya ‘cüretkar bir kahramanlık’la savunarak, doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar bilecek ki bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Alacağız. Bu istihdamlar ilk değil, son olmayacak" diyor KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı!

İhtiyaç duyulan mevkiye, ihtiyaç duyulan evsaftaki insanların alınmasına karşı çıkan yok. Önemli olan bunun münhalli ve sınavlı olması. Öyle olması ki bu ülkedeki işsiz gençlere adil bir ortamda fırsat eşitliği sağlansın.

O nedenledir ki aslında Yönetim Kurulu başkanının söylediği şu anlama geliyor: "Münhalsiz, sınavsız gayri adil biçimde almaya devam edeceğiz". Çok cüretkar gördüm Yönetim Kurulu Başkanını!

Elli defa söylemiş olmama karşın 51. defa söyleyeyim: CTP'nin önceki dönemlerinde benzer istihdam yapıldığında milletvekiliydim ve Meclis kürsüsünden kendi partimin hükümetine karşı "bunu kabul edilemez bulduğumu" açıkça söyleyen bir konuşma yaptım.

Sonra genel başkan olduğum ilk kurultayda bunu eleştirdim ve "bu salonda CTP iktidar olsun ve çocuğumuzu münhalsiz, sınavsız işe alsın diye bekleyen varsa şu anda bu salonu terk etsin" dedim. Ardından iki kez daha başkan oldum ve bunu CTP'nin toplu öz eleştirisi olarak kabul ettim.

2018'de hükümet olduk. Mevsimlik işçileri bile münhalle ve kurayla aldık.

Kısacası yanlışa yanlış dedik. Öz eleştiri verdik ve sonrasında doğruları yapmaya çalıştık.

Şimdi de yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz, edeceğiz. Yönetim Kurulu başkanı yanlış yapıyor. "Hükümet" yanlış yapıyor. Bu ülkede her fırsatta kamuda verimsizlikten, kamunun personel giderlerinin yüksekliğinden söz edip de bugün suskunluğa gark olanlar yanlış yapıyor. Sendika başkanı açık biçimde yanlış yapıyor.

Yapılan yanlışı susarak veya "cüretkar bir kahramanlık"la savunarak doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar bilecek ki bu ülkeyi bu hale getiren zihniyetin bir parçasıdırlar. Ve bilecekler ki bu halkı, bu ülkeyi bu hale getiren bu zihniyet gidecek. Çok yakında!

