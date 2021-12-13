banner583
banner753
9 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
50 0
 
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
21 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
80 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
95 0
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
5.8B 0
banner661
banner726

“Sen de buralarda kalma babacım”

banner476

Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk müzisyen Okan Ersan, 1955-60 yıllarında yaşanan göç dalgasının bir benzerinin bugünlerde yaşandığına dikkat çekerek, kendi oğluna bağrına taş basarak ‘git buralardan’ dediğini anlattı

banner714
“Sen de buralarda kalma babacım”
banner721

Sosyal medya hesabından, ülkedeki sessiz göç dalgasına işaret ederek duygusal bir paylaşım yapan Ersan, 1955-60’lardaki göç dalgasının bugünlerde aynen başladığını söyledi.
Ersan oğluna hitaben “Sen de buralarda kalma babacım. Artık görünen o ki; bu düzenden ne sana ne de diğer gençlere parlak umut dolu günler olmayacak. Git kurtar kendini, en azından çalıştığının karşılığını al ve hem manevi, hem kültürel ve hem maddi birikimin olsun” dedi.
 “Hangi ana-baba evladına git derki?” diye soran Ersan şunları kaydetti;
“Buraları bitmiş görünüyor. Hangi ana-baba evladına git derki? Ama söz konusu onun geleceği ve umutları ise ben bağrıma taş basar ‘GİT’ derim”
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.