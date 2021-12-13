Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk müzisyen Okan Ersan, 1955-60 yıllarında yaşanan göç dalgasının bir benzerinin bugünlerde yaşandığına dikkat çekerek, kendi oğluna bağrına taş basarak ‘git buralardan’ dediğini anlattı



Sosyal medya hesabından, ülkedeki sessiz göç dalgasına işaret ederek duygusal bir paylaşım yapan Ersan, 1955-60’lardaki göç dalgasının bugünlerde aynen başladığını söyledi.

Ersan oğluna hitaben “Sen de buralarda kalma babacım. Artık görünen o ki; bu düzenden ne sana ne de diğer gençlere parlak umut dolu günler olmayacak. Git kurtar kendini, en azından çalıştığının karşılığını al ve hem manevi, hem kültürel ve hem maddi birikimin olsun” dedi.

“Hangi ana-baba evladına git derki?” diye soran Ersan şunları kaydetti;

“Buraları bitmiş görünüyor. Hangi ana-baba evladına git derki? Ama söz konusu onun geleceği ve umutları ise ben bağrıma taş basar ‘GİT’ derim”



