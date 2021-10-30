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“Sen bizim son umut ışığımızsın”

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Faiz Sucuoğlu'nun kızı Seray Sucuoğlu’ndan, babasına duygu dolu paylaşım

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“Sen bizim son umut ışığımızsın”
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UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu'nun kızı Seray Sucuoğlu, babasına ithafen duygu dolu paylaşımda bulundu.
Seray Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“En sevdiğim özelliğindir mücadeleci ruhun, hele de oynanan oyunlara karşı dimdik duruşun.
Sen bizim son umut ışığımızsın, bu ışık her geçen gün daha da parlayarak yanacak.
Seni yıldırmaya çalışanlara kulak verme, yolumuz ve hedefimiz yalanların ve oyunların olmayacağı bir ülke.  Dr. Faiz Sucuoğlu”
 
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