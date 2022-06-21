Şemsi Kazım ve eşine 50’şer bin TL teminat

Universal Bankası’nın iki hissedarı Şemsi Kazım Erkman ve eşi Halide Erkman Bankacılık Yasası’na aykırı olarak kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı

Universal Bankası’nın iki hissedarı Halide Erkman ile Şemsi Kazım Erkman, Bankacılık Yasası’na aykırı olarak kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı. Universal Bankası’nın hissedarları Eda Erkman, evrak sahteleme ve bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından, Betül Erkman ise bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından mahkemeye çıkarılmıştı.

Dün ise söz konusu zanlılar Betül ve Eda Erkman’ın ardından anne ve babaları zanlı Halide Erkman ile zanlı Şemsi Kazım Erkman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı.

Polis, zanlı Halide Erkman ve Şemsi Kazım Erkman’ın 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlılar Halide Erkman ile Şemsi Kazım Erkman’ın hissedarları olduğu Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde 1 milyon 225 bin sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarının, bankayı zarara uğratıp 391,243 TL avantaj sağladığını belirtti. Polis, zanlıların hissedarlara banka kaynaklarını hile ile kendi hesabına aktarılmasını sağladığını, bankayı zarara uğrattığını ayrıca Merkez Bankasına gerçeğe aykırı belgeler ve beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Zanlıların avukatı Serhan Çınar, teminata itirazları olmadığını ve adalete güvendiklerini ayrıca söz konusu 1 milyon 225 bin sterlin ve 330 bin Euro’nun bankaya ait değil, Şemsi Kazım Erkman’a ait olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının da 50’şer bin TL nakdi teminat yatırması, 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

