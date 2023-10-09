banner913
banner932
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
18 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
78 0
 
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
21 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
16 0
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
26 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
113 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
91 0
banner964

Sema İçkileri Avrupa’ya açılıyor

banner476

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga2023 Taste The Future

banner974
Sema İçkileri Avrupa’ya açılıyor
banner971

 

Gıda Fuarı’na katılan Sema İçkileri, KKTC’de üretilen içkileri uluslararası pazara taşıdı.
118 ülkeden 8binden fazla firmanın stant açtığı dünyanın en büyük fuarında standa gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Selim ve Oğlu Sema İçkileri Direktörü Atilla Süren, Avrupa’ya distribütörlük vermek için verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Türkiye Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Türkiye Düsseldorf Ticaret Ateşeleri İrem Ekmekçi Konuk da Sema İçkileri standını ziyaret edenler arasındaydı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.