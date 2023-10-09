Sema İçkileri Avrupa’ya açılıyor

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga2023 Taste The Future

Gıda Fuarı’na katılan Sema İçkileri, KKTC’de üretilen içkileri uluslararası pazara taşıdı.118 ülkeden 8binden fazla firmanın stant açtığı dünyanın en büyük fuarında standa gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Selim ve Oğlu Sema İçkileri Direktörü Atilla Süren, Avrupa’ya distribütörlük vermek için verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.Türkiye Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Türkiye Düsseldorf Ticaret Ateşeleri İrem Ekmekçi Konuk da Sema İçkileri standını ziyaret edenler arasındaydı.