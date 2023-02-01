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Selvilitepe'de kar yağışı başladı

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Selvilitepe'de kar yağışı başladı
Adamızı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yükseklerde kar bırakmaya başladı.
Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgede Selvilitepe’de bugün saat 12.00 sıralarında sulu kar, şu sıralarda ise kar yağışı başladı.
TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan elde ettiği bilgiye göre, saat 14..00 sıralarında ise Boğaz’da sulu kar yağışı başladı.
Buran, kar yağışının yüksek yerlerde bugün akşam 20.00-21.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.


Trodos dağlarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren Beşparmak Dağları’nın en yüksek yeri olan Selvilitepe bölgesinde de görünmeye başladı.
İç kesimlerde yağmur şeklinde devam eden yağışlar Selvillitepe’de kar şeklinde görülürken, bölge bir anda beyaza büründü.
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