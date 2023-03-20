Şehitlerimizi unutmayacağız

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi ve şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı bizim kırmızıçizgimizdir, bizler için vazgeçilmezdir”

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü ve direnişlerde şehit düşenler için iki ayrı tören düzenlendi.

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önü’nde, ikinci tören ise Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde yapıldı.

Törenler, protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden törenlerde, günün anlam ve önemini belirten konuşma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar çekip zor süreçlerden geçtiğine dikkat çeken Tatar, bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde direnişler gösterildiğini ve bu süreçte anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırıları karşısında Gaziveren ve Çamlıköy’de de direndiğinin, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik için şehitler verdiğinin altını çizerek, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 59 yıldır buradayız, 59 yıl sonra da burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta haksızlıklarla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği oyunları ile Kıbrıslı Rumların çeşitli farklı uluslararası platformlarda, Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşmadan söz edilmektedir. Onların federal temelde bir anlaşmadan anladıkları bizleri ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içine çekmek, zaman içinde anavatandan koparıp azınlığa düşürmektir.”

Kıbrıs Türkü’nün Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak onuruyla yaşamaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “1974 öncesine gitmeyi asla kabul etmeyeceğiz. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı bizim kırmızıçizgimizdir, bizler için vazgeçilmezdir” diye konuştu.

