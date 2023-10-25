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Şehit Teğmen Caner Gönyeli kimdir?

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli kimdir?
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli, 1947 yılında Kıbrıs’ta Gönyeli'de dünyaya gelmişti. Deniz Harp Okulu'nda okumuştu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı ve İkmal Subayı olarak Kocatepe adlı savaş gemisinde görevliydi. 
21 Temmuz 1974 günü, Türk savaş uçakları, haberleşme ve koordinasyon eksikliği yüzünden Kıbrıs'ın güneyinde Baf açıklarındaki Kocatepe'yi Yunan savaş gemisi sandılar ve bombaladılar. Kocatepe kurtulamadı, battı. Onlarca asker kurtulamadı. Kurtulanlar da oldu, ama 27 yaşındaki genç Teğmen Caner Gönyeli tüm aramalara karşın bulunamadı.
 
 
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