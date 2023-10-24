Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi yapıldı

Tatbikatın kara safhası bugün, deniz safhası yarın icra edilecek

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi, Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek.Tatbikatın kara safhası bugün, Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise yarın Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda yapılacak.Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.Ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.-AytaçArama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Aytaç, profesyonelce yetişmiş bir personel, iyi bir organizasyona, birimler arasında yakın bir koordinasyon ile iş birliğine ihtiyaç olduğunu ve beraberinde 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.KKTC’nin egemenliğini ilan ettiği toprakları, 12 mil karasuları ve hava sahası arama kurtarma bölgesi olduğunu dile getiren Aytaç, tatbikatın, KKTC’nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı, arama kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda, uluslararası denizcilik örgütüne bildirilmiş Türk arama kurtarma bölgesindeki, arama kurtarma faaliyetleriyle yetkiyi vurgulamak, altını çizmek amacıyla 2002 yılından bu yana icra edildiğini söyledi. Aytaç, tatbikatın bu yıl 19’uncusunun fiili bölümünün bugün ve yarın yapılacağını belirtti.KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinde Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi’nin faaliyete geçirildiğini ifade eden Aytaç, arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.Aytaç, bu kapsamda KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa/Karpaz güneyi bölgesinde 39, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 59, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 112 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.-Amaç koordinasyonu geliştirmekTatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek ve insani yardım harekatı çerçevesinde TC ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek olarak belirlendiğini ifade eden Osman Aytaç, tatbikatın basına ve yabancı gözlemcilere açık olarak kara ve deniz olmak üzere iki safha halinde 3 senaryo kapsamında icra edileceğini kaydetti.Aytaç, tatbikatın kara safhasının 101 Evler bölgesindeki bir numaralı Vatan Sahasında, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa açıklarındaki Dipkarpaz güneydoğusundaki iki numaralı Zafer Sahasında ve Gazimağusa doğusundaki üç numaralı Bayrak Sahasında icra edileceğini belirtti.-Tatbikat senaryolarıTatbikatın kara safhasında, KKTC hava sahasında Türkiye-KKTC güzergahında yolcu uçağının Beşparmak dağları üzerinde temasın kaybedilmesiyle arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceğini anlatan Aytaç, deniz safhasında iki numaralı sahada Gazimağusa açıklarında içerisinde çok sayıda göçmen bulunan kuru yük gemisiyle, bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi faaliyetleri yapılacağını söyledi.Osman Aytaç, deniz safhasındaki üçüncü senaryonun ise üç numaralı sahada bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması ve deniz kirliliğinin yayılmasını önlemeye yönelik bariyer kurulması faaliyetlerinin icra edileceğini ifade etti.Tatbikata, TC’den 12, KKTC’den 3 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini dile getiren Aytaç, TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan 4 adet uçar unsur ve bir adet yüzer unsur ile iki kurtarma timinin fiili olarak tatbikatta yer alacağını söyledi. Aytaç, tatbikata TC İçişleri Bakanlığı’ndan 10 adet uçar unsur ve 9 adet yüzer unsur ile 5 kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceği bilgisini de verdi.Aytaç, tatbikata arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil kuruluşlar kapsamında TC’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile KKTC’den Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi unsurlarının katılacağını söyledi.Tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iki adet uçar unsur ve üç adet yüzer unsur ile iki arama-kurtarma timinin fiili olarak iştirak edeceğini belirten Aytaç, tatbikata toplam iki ana arama koordinasyon merkezi, dokuz arama kurtarma koordinasyon merkezi ve beş yardımcı arama kurtarma koordinasyon merkezi ile 12 uçar unsur, 15 yüzer unsur ve 7 arama kurtarma timinin katılacağını bildirdi.Aytaç, “KKTC ve anavatanı TC unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz karada, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” vurgusu yaptı.