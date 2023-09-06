Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç anılacak

Gazimağusa’ya bağlı sınır köyü Güvercinlik’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yaparken, nöbet esnasında Rum askerlerinin silahlı saldırısında şehit olan Er Allahverdi Kılıç, katledilişinin 27’nci yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.
Anma töreni cuma günü saat 10.00’da Güvercinlik Köyü’nde yapılacak.
Allahverdi Kılıç, 8 Eylül 1996 gecesi nöbetteyken Rum askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.
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