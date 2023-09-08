banner913
banner932
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
14 0
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
20 0
 
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
50 0
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
20 0
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
29 0
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
53 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
47 0
banner964

Şehit aileleri ve kamu çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazete'de

banner476

banner825
Şehit aileleri ve kamu çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazete'de
banner971
 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarı ve öneriyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin sunduğu Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Önerisine göre, 6 Şubat Türkiye depreminde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının tümü devlet tarafından sahiplenilecek, yaşamını yitiren depremzedelerin hangi sebeple deprem bölgesinde bulunduğuna bakılmayacak. Öneri, böylesine hassas bir konuda hayatını kaybedenler arasında ayrımcı bir yaklaşıma gidilmesini önlemek için hazırlandı.
Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, barem karşılığı maaş ve ücret tutarlarıyla, Güvenlik Kamu görevlilerinin bekleme süresi (Yarbay, Albay, Tuğgeneral rütbeleri hariç) içindeki aylık maaş tutarlarının ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesini öngörüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.