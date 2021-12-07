Sedat Peker gözaltında mı?

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı aktardı





Katar merkezli Al Jazeera'de organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı.

Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddia şöyle aktarıldı:

'Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü.

İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla 2018'den bu yana BAE'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor

