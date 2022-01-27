Seçim heyecanı Turkcell Teknoloji Alanı’nda yaşandı

Ülkemizde gerçekleşen ‘Milletvekilliği Genel Seçimi’, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Sarayönü Meydanı ile hava şartlarından dolayı Ovis Coffees’de kurduğu Teknoloji Alanı’nda takip edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülke genelinde gerçekleşen Milletvekilliği seçimi için teknoloji alanı oluşturdu. Seçim, hem Sarayönü Meydanı’nda hem de Ovis Coffees’de kurulan alanlardan dijital TV hizmeti sunan ve yerli kanalların da yer aldığı TV+ üzerinden, BRTK1 kanalından anlık takip edildi. Seçim sonuçlarını meydanda Turkcell’in kurduğu led ekrandan takip etme fırsatı yakalayan basın mensupları için rahat ve konforlu bir alan oluşturuldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ile Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, seçim sonuçlarını; teknoloji alanından yayınlarını yapma, haberlerini yazma fırsatı yakalayan yerli ve yabancı basın mensupları ile birlikte izledi. Uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan ve sonuçları merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu seçimler TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden de her yerden takip edilebildi.