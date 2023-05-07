Savaşan’dan Tuğcu’ya yapılan saldırıya kınama

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan Gazimağusa Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı kınadı.



Savaşan kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “sebebi ne olursa olsun, başta sağlık çalışanlarımıza olmak üzere, ülkemizde yaşayan bütün insanlara ve canlılara yönelik uygulanacak şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.



Savaşan mesajının sonunda “bu ve buna benzer şiddet olaylarının yasalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine olan inancımı belirterek, Dr. Sadrettin Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, kendisine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.