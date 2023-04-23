Savaşan: “Yardımlaşmaya çok daha fazla ihtiyacımız var”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve konsey yetkilileri, Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları, çocukları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ahmet Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayının, 6 Şubat depreminin gölgesinde geçirilmesinin ardından ülkede buruk da olsa bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

HEDEFİMİZ MUHABBETLE SEVİNÇ TAŞIMAK…

Ramazan Bayramı’nın insanları bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığı en üst derecede hissettiren dini bayramların başında geldiğini ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ni temsilen bayramda yaptıkları ziyaretlerin, başta depremde büyük sıkıntılar yaşayan kişiler ile yakınlarına ve ayrıca KKTC’de bulunan sağlık turistlerine, çocuklara ve hastalara muhabbetle sevinç taşımayı hedeflediğini belirtti.

ELİMİZLE BİRLİKTE GÖNLÜMÜZÜ DE BİRBİRİMİZE AÇMALIYIZ…

Bu bayramın diğerlerinden farklı olarak elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize çok daha fazla açmayı gerektiren bir döneme rastladığını belirten Ahmet Savaşan, “sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını geride bırakırken, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin gölgesinde buruk da olsa bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlıkları bir kenara bıraktığımız, aile bireyleri ve sevdiklerimizle bir araya gelerek sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bu anlamlı günleri fırsat bilerek, bayram ruhuna uygun şekilde yaşamalı, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de öğretmeliyiz” diye konuştu.

BAYRAM İNSANLIĞA SAĞLIK, HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN…

Ramazan Bayramı’nda gerek yaşlılar ve çocuklar, gerek tedavi gören hastalar, gerekse de şifa bulmak için KKTC’yi tercih eden sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Dr. Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı’nın özelde İslam Alemi’ne, genelde ise insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.

SAĞLIK TURİSTLERİ MEMNUN…

Sağlık turistlerinin Kuzey Kıbrıs’ta gördükleri misafirperverlik, aldıkları kaliteli sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri belirtilen açıklamanın sonunda, sağlık turistlerinin, hastaların, yaşlılar ve çocukların da konsey yetkililerinin kendilerine yaptığı ziyaretlerden duydukları mutluluğu dile getirdiklerine de yer verildi.