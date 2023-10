Savaşan: "Meclisi çekişme değil, uzlaşma platformuna dönüştüreceğiz"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, UBP’nin yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nin verimliliğini artırmaya kararlı olduğuna işaret ederek, Meclisin çekişme platformu görüntüsünden uzaklaştırılıp “tartışma ve uzlaşma” platformuna dönüştürülmesi için UBP’nin samimi bir çaba ortaya koyacağına vurgu yaptı.

Yeni yasama yılına yönelik olarak Meclis çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşan UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, 2022 yılı başında UBP Başbakanlığında kurulan ve devam eden hükümetler döneminde meclisten toplam 91 yasa geçirildiğini anımsattı. Savaşan geçirilen yasaların önemli bir kısmının Cumhuriyet Meclisi’nin tatilde olduğu sürede yapılan komite çalışmalarında hazırlandığına işaret etti.

Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen en önemli devlet organının yasama organı olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, halkın seçtiği vekiller aracılığı ile iradesini idareye yansıttığını belirterek, Meclis’te yaşanan tartışmalarla ilgili görüşlerini açıkladı:



ÇALIŞMALAR FARKLI FİKİRLER VE TUTUMLAR NEDENİYLE TIKANABİLİYOR…

ABD’deki kongre çalışmalarının bütçe nedeniyle tıkanıklık yaşadığını anımsatan UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, “bu yaşanan son olay da gösteriyor ki Meclislerin çalışmaları, genellikle farklı fikirler ve tutumlar nedeniyle tıkanabilmekte ve ihtiyaç duyulan sonuçlar üretilemeye bilmektedir. Bu bağlamda bizlerin de Meclisimizin işlevini doğru kavramamız gerekmektedir. İktidar ve muhalefet, mecliste elbette tartışacak. Zaman zaman sert tartışmalar da yapacak. Burada önemli olan kamu düzeninin ihtiyaç duyduğu yasaların geciktirilmeden üretilmesidir. Elbette bu olurken idarenin serbest konuşmalar ve sorularla denetlenmesi de kaçınılmaz bir gereklilik ve demokrasinin de gereğidir” dedi.



HALKIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK 91 YASA YAPTIK…

Savaşan, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 2022’den bu yana UBP Başbakanlıklarında kurulan ve ekseriyeti Ünal Üstel Hükümeti dönemlerinde geçirilen 91 yasanın Cumhuriyet Meclisi’nin her şeye rağmen verimli bir performans ortaya koyduğunu somut olarak gösterdiğini söyledi.



BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HİZMETİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRDI…

Çok uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve büyük ihtiyaç olan pek çok yasanın 2022 yılından bu yana UBP Başbakanlığında kurulan hükümetler döneminde geçirildiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası ve Hal Yasası’nın bu süreçte geçen en önemli yasalar arasında olduğunu hatırlattı.



OLUMLU YANSIMALAR HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK...

Belediyelerin birleştirilmesi ve Belediyelerle ilgili diğer yasal düzenlemelerin de yine aynı dönemde yapıldığına dikkati çeken Dr. Ahmet Savaşan, Rekabet Yasası, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdamı Yasası, Yabancılar ve Muhaceret Yasası, Öğretmenler Yasası, Polis Örgütü Yasası, Merkezi Cezaevi Yasası, Aile Yasası, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yasası’nın da geçirilen 91 yasanın içinde yer aldığını anlattı. Özellikle belediyeler konusunda yapılan değişikliklerin reform niteliğinde olduğunu ve yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerin etkinliğini artırdığını belirten Savaşan, bu değişikliğin olumlu yansımalarının her geçen gün daha fazla hissedileceğini de sözlerine ekledi.



YAZDA YAPTIĞIMIZ YASA İLE HASTANELER GÜÇLENECEK…

Meclis’in yaz aylarında çalışmadığı şeklindeki algının doğru olmadığını belirten UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, yaz aylarında yapılan Yataklı Tedaviler Kurumları Yasası’nın hastaneleri doktorlar ve diğer kadrolar bakımından güçlendireceğini, uzun yıllardır kanayan yara durumundaki hasta bakıcı sorununu da ortadan kaldırarak, acil servis ile yoğun bakım servislerini güçlendireceğine vurgu yaptı.



BİRLİKTE YAPILAN YASA TOPLUMSAL UZLAŞI VE GELİŞMEYE KATKIDA BULUNDU…

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın, UBP’nin gereken siyasi iradeyi ve performansı ortaya koyması, muhalefetin de önemli katkısı ile geçirildiğine işaret eden Ahmet Savaşan, bu örneğin toplumsal uzlaşı ve gelişme için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



UBP YENİ DÖNEMDE KARARLI VE UZLAŞICI TAVRINI SÜRDÜRECEK…

UBP’nin yeni yasama döneminde de ihtiyaç duyulan yasaların geçirilmesi noktasında aynı kararlılıkla çalışacağını ve gereken siyasi iradeyi ve uzlaşıcı tavrı ortaya koyacağının altını çizen Savaşan, “İktidar ve muhalefetin birlikte çalışmasının verimliliği artırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Yeni dönemde muhalefetin yataklı tedaviler kurumu yasasında olduğu gibi yapıcı bir yaklaşım izlemesi halinde ülkemizde ihtiyaç duyulan pek çok yasa gecikmeden ve etkin bir şekilde geçirilebilecek ve pek çok ihtiyaca da cevap verilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.



KOMİTELERİN GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ YASALAR VAR…

UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, UBP’nin yeni yasama döneminde başta ortakları ve muhalefet partileri ile birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun daha etkin ve verimli çalışabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan değişiklik yasası da dahil olmak üzere; Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası; İmar, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası; Seçim ve Halkoylaması Yasası; Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu Yasası; Polis Örgütü Yasası; Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yasası; Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası; 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasası; Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasası; Muhasebe Ve Denetim Meslek Yasası gibi pek çok yasanın Meclis’ten geçebilmesi noktasında yüksek bir tempo ile çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.



YASALARIN NİTELİĞİNİ ARTIRACAĞIZ…

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in adli yılın açılışında yaptığı konuşmada yasaların niteliğine dikkat çektiğini anımsatan Dr. Ahmet Savaşan, bu konuda milletvekilleri yanı sıra bilhassa hukukçular ile teknik personele büyük görevler düştüğüne işaret ederek, UBP’nin yeni dönemde yasalar yapılırken gerek bütünsellik, gerekse de diğer yasalarla uyum gibi konularda niteliğin yükseltilmesi için gereken hassasiyeti göstereceğini söyledi. Savaşan daha nitelikli yasaların yapılmasının idarenin kalitesini de artıracağına vurgu yaptı.