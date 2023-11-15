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Savaşan, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünü kutladı… “40 yıldır yaşıyor, yaşamaya devam edecek”

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kıbrıs Türk halkının iradesiyle kurulduğunu, Türkiye’nin desteği ile yaşatıldığını ve birliktelikle yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

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Savaşan, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünü kutladı… “40 yıldır yaşıyor, yaşamaya devam edecek”
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Savaşan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “40 yıl önce varoluş mücadelemizin önderleri tarafından oluşturulan devletimiz 40 yaşına basmıştır. Hepimize kutlu olsun. 40 yıldır, ambargolara ve baskılara göğüs gererek yaşamaya devam eden devletimizin nice 40 yıllar daha yaşamaya devam edeceği tartışılamaz bir gerçektir” dedi.
Ahmet Savaşan, KKTC’nin bu güne kadar yapılan saldırılara rağmen yıkılmamasının iki nedeni olduğunu kaydederek “Bu nedenlerden birincisi KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının iradesi ile kurulmuş olmasıdır; ki her devletin temelinde böyle bir halk iradesinin bulunması gerekir, KKTC’de bu iradenin varlığı açıkça ortadır. İkincisi ise Türkiye’nin desteğidir” ifadelerini kullandı.
 
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