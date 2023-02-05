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Savaşan: "Kanserle mücadelede hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”

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UBP Milletvekili Ahmet Savaşan: “Kanserle etkin mücadele için başta biz siyasiler olmak üzere hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”

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Savaşan: "Kanserle mücadelede hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız”
 Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, uzmanların Dünya genelindeki kanserlerin üçte birinin önlenebilir, üçte birinin ise erken teşhis edildiğinde tedavi edilebildiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, “Kanserle etkin mücadele için başta biz siyasiler olmak üzere hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.
Savaşan’ın gün dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Kanser dünyada AİDS, sıtma gibi enfeksiyonların toplamından daha fazla ölüme yol açıyor. Kanserden yılda yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu rakamın 2030’larda 13 milyona ulaşacağı var sayılıyor. Halbuki erken tanıyla kanserlerin 3’te 1’i tamamen tedavi edilebilmekte. 3’te 1’inde de başarılı tedavi seçenekleri devreye girebilmektedir. Bunu da topladığımız zaman 3’te 2 kanser, etkin bir mücadeleyle ve erken tanıyla sanki kişi hiç hastalığa yakalanmamış gibi tedavi edilebilmekte. Bu açıdan kanser ve kanserle mücadele çok önemli.”
“Önleyelim, erken tanıyalım, tedavi edelim, kimseyi geride bırakmayalım” diyen Savaşan, “Kanserle etkin mücadele için başta biz siyasiler olmak üzere hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve başarmalıyız!” dedi.
 
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