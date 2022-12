Savaşan: İki ülke arasında izlenecek yol haritasını belirledik

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir araya geldi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Sağlık Turizmi alanında işbirliğinin gelişmesi için izlenecek yol haritası belirledi.



Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de saklı bir hazine…

Kıbrıs’ın tarihin her döneminde, stratejik, politik, ticari ve dini sebeplerden ötürü cazibesini hiçbir zaman yitirmediğine işaret eden Konsey Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın köklü tarihi, zengin kültürü, misafirperver insanları ile konuklarına 300 günden fazla güneş ve 10 ay denize girme imkanı sunduğunu ve geniş konaklama ile eğlence olanaklarına sahip olduğunu söyledi. Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, turizmdeki avantajlarıyla birleştirilen sağlık hizmetleri sayesinde Doğu Akdeniz’de saklı bir hazine adası konumuna geldiğine dikkat çekti.



Kuzey Kıbrıs’a uluslararası alanda güven arttı…

Koranavirüse bağlı ölüm oranlarının ABD’de 7.33, Avrupa Birliği Ülkelerinde 4.15, İngiltere’de 3.29 ve Güney Kıbrıs’ta 1.91 seviyesinde olmasına karşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 0.04’lerde kaldığına işaret eden Ahmet Savaşan, dünyadaki büyük devletlere kıyasla gerek halkının gerekse de ülkesinde bulunan turistlerin sağlığını koruma noktasında elde ettiği başarı sayesinde Kuzey Kıbrıs’a uluslararası alanda güvenin arttığına vurgu yaptı.



Dünya’ya alternatif bir turizm destinasyonu sunuyoruz…

Kuzey Kıbrıs’ın 2019 yılında nüfusunun üç katından fazla turist ağırladığını belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın tatil, kültür, kongre, spor, sağlık ve inanç gibi alanlarda dünyaya nitelikli ve alternatif bir turizm destinasyonu sunduğunu söyledi. Savaşan, Dünyanın her yerinden Kuzey Kıbrıs’a İstanbul Havaalanı üzerinden bir saatlik uçuş ile kolaylıkla ulaşılabildiğini de sözlerine ekledi.



10 bin sağlık turisti ve 100 milyon USD gelir hedefine ulaştık…

Sağlık ile turizm hizmetlerinin birleştirilerek; sağlığı koruyucu, geliştirici ve geri kazandırıcı alanlarda Kuzey Kıbrıs’ın önemli avantajlara sahip olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi açısından potansiyeli büyük. On yıla yakın bir zamandır Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın verdiği destek ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Sağlık Turizmi her geçen gün gelişmektedir. Veriler, 2022 yılı için koyduğumuz 10 bin sağlık turisti ve 100 milyon USD gelir hedefine ulaşacağımızı gösteriyor. İnanıyorum ki TÜRSAB ile yapılacak işbirliği sayesinde 2023 yılında 2022’de yakalanan başarı çok daha yukarıya çıkacaktır. Ben TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya şahsında ülkelerimiz arasında işbirliğinin gelişmesi için samimi katkı koyan Zeynep Hale ve heyetine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Konsey, KITSAB ve sektörle verimli görüşmeler yapıldı…

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale de toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan’a iki ülke arasında Sağlık Turizmi alanında iş birliğinin geliştirilmesine yaptığı öncülük için teşekkür etti. Hale, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları sürede gerek konsey yetkilileri ile gerekse de KITSAB Başkanı ve sektör temsilcileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ve Sağlık Turizmi alanında izlenecek yol haritasını belirlediklerini söyledi.