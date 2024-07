SAVAŞAN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VE TOPLUMSAL İLERLEMENİN TEMİNATIDIR!

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda basın özgürlüğünün demokrasinin ve toplumsal ilerlemenin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Savaşan, Kıbrıs Türkü tarafından 11 Temmuz’da çıkarılan ilk Türkçe gazete olan "Saded"in 135. yıldönümünde yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk Basını’nın, "Milletin Müşterek Sesi" olarak toplumu aydınlatma görevini her zaman başarıyla yerine getirmesinden ötürü gurur duyduğunu vurguladı.

Ahmet Savaşan’ın mesajı şöyle:

Bugün, Basın Günü'nü kutlarken, Kıbrıs Türk tarihinin ilk gazetesi Saded’den bu yana gazeteciliğin ne kadar değiştiğini düşünüyorum. Teknolojinin etkisiyle artık haberler 24 saat kesintisiz ve her yerden kolayca erişilebilir hale geldi. Basının, "Milletin Müşterek Sesi" olarak toplumu aydınlatma görevini her zaman başarıyla yerine getirdiğini görmek gurur verici. Demokrasi için özgür ve bağımsız basının çok önemli olduğunun altını çiziyorum. Basın mensuplarının çalışmalarını özgürce sürdürebilmeleri için gereken bütün düzenlemelerin ve önlemlerinin alınarak uygulanmasını hayati derecede önemli buluyorum. Basın mensuplarının zor koşullar altında, özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Onların emeğine ve özverisine saygı duyuyorum. Basın özgürlüğü demokrasinin ve toplumsal ilerlemenin teminatı olduğu bilinciyle, bu anlamlı günde, ülkemizdeki basın mensuplarının Basın Günü’nü kutluyor, halkımızın doğru bilgilendirilmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum.