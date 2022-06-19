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Savaşan, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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Savaşan, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili  Ahmet Savaşan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve tüm babaların gününü kutladı.

Savaşan mesajında  “Dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi büyük destek veren babalarımızın varlığına ne kadar şükretsek azdır. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini kaydeden Savaşan, “Bizleri yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız, koruyan ve kollayan olarak annelerimizle birlikte yaşantımıza yön vermede bize hep örnek olmaktadır. Onların özverileri, yaşamımız boyunca karşılaştığımız güçlüklerden çıkış yolunu göstermektedir. Her zaman bizlere destek olan, sevgisi ve hoşgörüsünü bizlerle paylaşan babalarımız, vazgeçilmez değerimiz ve hayat zenginliğimizdir. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu anlamlı günde ayrıca babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

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