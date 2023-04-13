Savaşan: 2023 sağlık turizminde ivmemizin artacağı bir yıl olacak

Savaşan, “dünyada meydana gelen değişiklikleri bilerek yeni eğilimleri karşılayacak sağlık turizmi ürünlerimiz ile başta Dünya Sağlık Turizmi Konseyi üye ülkelerinden olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasından ülkemize sağlık turisti getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. İnanıyorum ki 2023 sağlık turizminde ivmemizin artacağı bir yıl olacak” dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 30’a yakın ülkeden 600 katılımcıyı bir araya getiren Dünya’nın 5. büyük turizm fuarı EMITT İstanbul’a katılarak yeni anlaşmalara imza attı.

Fuarda T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pek çok ülke temsilcileri ve turizm profesyonelleri ile bir araya gelen Dr. Ahmet Savaşan, “bu yılki hedefini 500 milyon Euro iş hacmine ulaşmak olarak belirleyen EMİTT fuarının karşılıklı işbirliklerinin gelişmesine yönelik önemli fırsatlar sunduğunu” belirtti.

SAĞLIK TURİZMİNDE DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Turizmde genel olarak yeni eğilimlerin ortaya çıktığına ve gezginlerin “keşif rotalarına” kayarak, doğayla iç içe tatil, kamp ve bungalov konaklama seçeneklerine yöneldiğine işaret eden Ahmet Savaşan, yapılan pek çok çalışmanın 2023 yılında sağlık turizminde de değişiklikler olacağını gösterdiğine dikkat çekti.

MEDİKAL TURİZME OLAN TALEP ARTACAK

Uzmanların medikal turizme olan talebin artmaya devam edeceğini ortaya koyduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, buna karşın sağlığı koruma ve geliştirme noktasında turistlerin geleneksel sağlıklı yaşam gezilerinden sıkılarak daha heyecan verici alternatifler denemek istediklerinin de yapılan çalışmalarda tespit edildiğine dikkat çekti.

KUZEY KIBRIS ORMAN BANYOSU İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF…

Yeni trendin sağlık turizmi alternatifleri içerisinde, meyve hasadı ve bir insanın enerjisini ormanla ilişkilendirdiği söylenen orman banyosu olarak da bilinen “Sylvotherapy” olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, gerek medikal turizmde konsey üyelerinin sunduğu özellikli medikal hizmetler, gerekse de sağlıklı yaşam tatilleri noktasındaki avantajları ile Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde çok daha ileriye gidebilecek bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Savaşan, “dünyada meydana gelen değişiklikleri bilerek yeni eğilimleri karşılayacak sağlık turizmi ürünlerimiz ile başta Dünya Sağlık Turizmi Konseyi üye ülkelerinden olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasından ülkemize sağlık turisti getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. İnanıyorum ki 2023 sağlık turizminde ivmemizin artacağı bir yıl olacak” dedi.