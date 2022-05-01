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Savaşan: 1 Mayıs, farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleştiği bir gün olmalı

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Savaşan: 1 Mayıs, farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleştiği bir gün olmalı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adı olduğuna dikkat çekti.
Mesajında 1 Mayıs'ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu belirten Ahmet Savaşan, “1 Mayıs sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adıdır. Bugün küreselleşmenin yarattığı ağır sorunlara ve tahribata karşı, bir başka seçenek için, çağdaş çalışma standartlarının ve sosyal hakların küreselleşmesi yolunda çok önemli bir simgedir 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.
Dünya emeğin sömürülmediği, eşit ve güzel bir yere dönüşmeli…
Ülkemizin her köşesinde, sağlık, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer bütün alanlarda hizmet veren emekçilerin, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki önemini selamlayan Ahmet Savaşan, “Dünya’nın, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir yere dönüşmesini diliyorum. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan, harcadığı enerji ve döktüğü alın terleriyle özelde ülkemizin genelde ise Dünya’nın kalbini oluşturan bütün emekçilerin 1 Mayıs bayramı gönülden kutluyorum”.
 
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