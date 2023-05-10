Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mare Monte arazisinin yeniden kiralanması ile ilgili “Yargı kararlarına rağmen hükümet bunda ısrar ederse bunu savaş nedeni sayarız” dedi

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mare Monte arazisinin yeniden kiralanması ile ilgili süreci değerlendirdi.

Ataser; “Mare Monte Halk Plajı bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bu konuda bir adım geri adım atmayız. Ne gerekirse yapacağız” dedi.

Başkan Ataser, Mare Monte arazi ile ilgili kararın aldığını basından öğrendiklerini söyledi ve konuyla ilgili şöyle dedi:

“Öğrendikten hemen sonra da avukatlarımızla görüştük. 2015’ten beri burada bir mücadele vermekteyiz. Daha önce Yüksek İdare Mahkemesine başvurmuş ve sahil kısmının halkın kullanımında kalması ve belediye verilmesi için bir karar çıkartmıştık.

Biz otelin olduğu kısmın verilmesi konusunda itiraz etmiyoruz. Biz halkın sahilinin kullanımının bir otele verilmesine karşısındayız. Yasa gereği sahiller verilemez. Ama bu son kararda Vakıflara ve sahil kiralamasını yapabilme yetkisi verildi. Bu bizi çok üzdü. Bu konuda Perşembe günü kabine üyelerini ziyaret edeceğim. Bizim sahil ile ilgili daha önceden verdiğimiz dilekçelerimiz içeride var. Biz kendi malımızı istiyoruz. Bizim başkasının malında gözümüz yok. Halkımızın tek denize girebileceği plajı kimseye verdirmeyiz. Halkın malının peşkeş çekilmesine izin vermeyiz. Bizim talebimiz çok net, halkın malı halkın olarak kalmalı. Bunun aksi cevabımız çok sert olur. Kimseden korkmuyoruz bu konudaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Eğer tüm bu duruşumuza rağmen, yargı kararlarına rağmen hükümet bunda ısrar ederse bunu savaş nedeni sayarız. Halkın malını yedirtmeyeceğimi daha önce yüzlerce kez söyledim ve seçimlerde halkımıza söz verdim. Aksi bir kararı bölge halkına karşı açılmış bir savaş kararı olarak görürüz. Ve bu savaşa halkımız ve belediye olarak gireriz”

