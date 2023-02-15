Deprem bölgesindeki Sivil Savunma ekibinde yer alan Cemal Betmezoğlu, “Gördüklerimiz felaketti, savaş alanı gibiydi. İnsanlar aç ve üşümüştü” diye konuştu

Bölgede çalışan ekipte yer alan ve dün ülkeye dönen Cemal Betmezoğlu ve Hüseyin Soybir izlenimlerini aktardı.

Betmezoğlu, deprem sabahı anında reaksiyon göstererek, depreme yönelik eylem planını devreye soktuklarını söyleyerek, öğlen sıralarında 10 kişilik ekiple Adıyaman’a ulaştıklarını belirtti.

Yol güzergahında gördüklerini anlatan Betmezoğlu, “Yol güzergahında gördüklerimiz felaketti, savaş alanı gibiydi. İnsanlar aç ve üşümüştü” dedi.

Betmezoğlu, otel enkazında mahsur kalan çocukları kurtarmaya yoğunlaştıklarını ancak onları sağ çıkaramamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Canlı kurtardıkları kişiler de olduğunu, bundan gurur duyduklarını dile getiren Betmezoğlu, profesyonel bir şekilde, duygularını geri plana atarak çalıştıklarını ancak bunun yaşanan durumda çok kolay olmadığını söyledi.

Bölgede bulunan bakanlar, milletvekilleri, itfaiye ekipleri, üniversitelerin arama kurtarma ekipleri ve çocukların ailelerine teşekkür eden Betmezoğlu, “Görevimizi en iyi şekilde yapmamızı sağladılar, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Hüseyin Soybir de depremin ardından hemen bölgeye gittiklerini, durumun inanılmaz kötü olduğunu gördüklerini söyledi.

İsias Otel enkazında çocukları canlı çıkarma umuduyla çalıştıklarını ancak bunun olmadığını dile getiren Soybir, “Bu bizi çok derinden üzdü” dedi.

