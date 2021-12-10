Satılık konut sayısında artış

Ülkede Ekim sonu itibarıyla emlak ilanlarına yansıyan 13 bin 719 adetlik satılık konut sayısı, Kasım sonunda 614 adetlik (%4.48) artışla 14 bin 333 adete çıktı

KKTC’de satılık konut sayısı bir ayda %4.48 oranında arttı. Yaptığımız piyasa araştırmasında, Ekim sonu itibarıyla emlak ilanlarına yansıyan 13 bin 719 adetlik satılık konut sayısının, Kasım sonunda 614 adetlik (%4.48) artışla 14 bin 333 adet düzeyine çıktığı belirlendi.Pazarda ayrıca, 162 adet yarım inşaat, komple bina, metruk bina ve devremülk de var. Bunlar da hesaba katılınca Kuzey Kıbrıs genelinde pazara çıkarılmış en az 14 bin 495 adet çeşitli statülerde konut olduğu hesaplandı. Ekim’de satılık tüm konut sayısı 13 bin 871 adet düzeyinde saptanmıştı.5,217 MÜSTAKİL EV, 9,116 APARTMAN DAİRESİKKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 217 adet satılık villa, ikiz villa ve müstakil konut, en az 9 bin 116 apartman dairesi, stüdyo daire, penthouse bulunuyor. Ekim ayında satılık müstakil konut sayısı 5 bin 041, satılık apartman dairesi sayısı da 8 bin 678 adet düzeyinde hesaplanmıştı.Emlak sitelerindeki verilere göre satılıktaki müstakil konut sayısı %3.99 oranında, satılık apartman dairesi sayısı da %5.05 oranında artış gösterdi. Bir aylık sürede satılık konut sayısı Lefkoşa ve Lefke’de gerilerken, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt’ta arttı.Ülkenin önde gelen emlak sitelerinden derlenen verilere göre Girne Merkez ve Girne ilçe sınırları içindeki satılık konut sayısı tüm Kuzey Kıbrıs’taki satılıkların %59.70 oranını buluyor. Başka deyişle satışa çıkan her 5 konuttan 3’ü Girne ilçesi sınırları içerisinde.Veriler, bu ilçede Kasım ayı sonu itibarıyla 3 bin 824 adet satılık müstakil ev ile 4 bin 748 adet satılık apartman dairesi olduğunu gösteriyor. Girne ilçesi ülkedeki satılık tüm müstakil konutların %73.30’unu ve dairelerin de %52.08’ini barındırıyor.Satılık tüm konutlarda Lefkoşa bölgesi %15.01, Mağusa bölgesi %14.99, İskele bölgesi %9.39, Güzelyurt ve Lefke bölgeleri de %0.46’lık paylara sahip.