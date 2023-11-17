banner913
banner932
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
14 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
28 0
 
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
94 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
31 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
36 0
banner964
banner985

“Şanslı bayi”, sevindirmeye devam ediyor

banner476

Devlet Piyangosu’nun 3 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği bileti, Gazimağusa bayisi Bayram Solak sattı

banner974
“Şanslı bayi”, sevindirmeye devam ediyor
banner971
Devlet Piyangosu’nun “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi”nde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği 40396 numaralı bileti, Gazimağusa bayisi Bayram Solak sattı.  
Daha önce de sattığı biletlere büyük ikramiyelerin isabet etmesi nedeniyle adı “şanslı bayi” diye anılmaya başlayan Bayram Solak, bir vatandaşa daha büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.