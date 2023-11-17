“Şanslı bayi”, sevindirmeye devam ediyor

Devlet Piyangosu’nun 3 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği bileti, Gazimağusa bayisi Bayram Solak sattı

Devlet Piyangosu’nun “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi”nde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği 40396 numaralı bileti, Gazimağusa bayisi Bayram Solak sattı.

Daha önce de sattığı biletlere büyük ikramiyelerin isabet etmesi nedeniyle adı “şanslı bayi” diye anılmaya başlayan Bayram Solak, bir vatandaşa daha büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

