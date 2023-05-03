Sanayi ve otelcilik için güneş enerjisi santrali

Başbakanlık ile Sanayi Odası ve Otelciler Birliği arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü” imzalandı. Protokolle, Serhatköy’e 25 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak ve iki odanın üyeleri bu sistemden yararlanabilecek

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ortak kuruluşu SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. arasında “Güneş Enerjisi Yatırım Protokolü” imzalandı.

Protokolle, Serhatköy’e 25 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak ve iki odanın üyelerine bu sistemden yararlanma imkânı sağlanacak.

İmzaların atılmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yaptı. Çağıner, ülkenin en büyük sıkıntılarından olan enerji üretimi konusuna çare bulmak adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür eden Çağıner, bu gibi büyük projeleri hayata geçirmenin kolay olmadığını anlattı.

25 megavatlık bir santralin ilk adımının atıldığını ve bir sene gibi kısa bir sürede Serhatköy’deki panellerin açılışını yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında proje için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını anlattı. Kamacıoğlu, proje sayesinde sanayicinin önümüzdeki 10-15 yılda ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse yarısının karşılanabileceğini anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da ülkedeki üreticilerin önünü açmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel de “Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ekonomiyi daha verimli hale getirmek için enerjiyi masaya yatırdık ve enerji üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Her yaz sezonunda yaşanan sıkıntıların ortada olduğunu anlatan Üstel bundan bir ay önce Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolüne işaret etti.

Bu protokoldeki maddelerden birinin de enerjide arz güvenliği olduğuna işaret eden Üstel, bu çerçevede bugün ASELSAN temsilcilerinin ülkeye gelerek SCADA yöntemi hakkında çalışmalar yapacağını belirtti.

Bütün bunların turizm, ekonomi, üretim ve insanların refahı için olduğunu anlatan Üstel, elektrikteki arz güvenliğini sağlamak ve kaliteyi artırmak için Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek için çalışmaların da başlatıldığını kaydetti.

