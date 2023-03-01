Şan özür diledi

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın dün Meclis’te konuşma yaptığı sırada, CTP Milletvekillerini ‘deprem bölgesine gitmemekle’ eleştirmesi, tartışmalara yol açtı.

Sivil Savunma ekiplerini adaya dönmelerinin ardından ziyaret ettiğini anlatan Maliye Bakanı Şan, “Keşke sizler de ziyaret etseydiniz, görseydiniz neler yaşandığını orada çıplaklığıyla… Oraya bir milletvekiliniz dahi gitmedi. Sizler dahi gitmediniz, deprem bölgesine… Keşke gitseydiniz” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine, CTP Milletvekili Devrim Barçın, yerinden, “Acılar üzerinden siyaset yapma” diyerek, Bakan Şan’ın yalan söylediğini iletti.

Şan’ın bu ifadeleri üzerine CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise katip koltuğundan ayrıldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çolakoğlu’nun katip koltuğundan ayrılması nedeniyle oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

Aranın ardından Maliye Bakanı Şan yeniden söz alarak konuşmasına devam etti. “Sebep olduğumuz gerginlikten dolayı herkesten özür dilerim” diyen Şan, gerginlik içerisinde yanlış ibare kullandığını, deprem bölgesine gitme konusunda farklı bir yoruma sebep olduğunu söyledi. Şifa Çolakoğlu’ndan özellikle özür dilediğini dile getiren Bakan Şan, kasıtlı olarak deprem bölgesine gidişin engellenmediğini kaydetti. Şan, incittiği herkesten özür dilediğini dile getirdi.

