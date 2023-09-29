Şampiyon Pilot Jr. Macila’ya Evkaf’tan Genç Destek Ödülü



Yaptıklarıyla başarılarını kanıtlayan gençlerimiz, Evkaf Genç Destek Hediye Çekleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen KKTC’de karting sporunda yeteneklerini sergileyen Hasan Fikri Macila, başarılarından dolayı Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu. Bu yıl katıldığı toplam 12 yarışta 11 şampiyonluk elde eden Jr. Macila, sergilediği başarılar nedeniyle Ekim ayında İtalya’da gerçekleştirilecek olan “2023 ROK Cup Trophy” ve “2023 ROK Cup Superfinal” de de yarışarak ülkemizi yurtdışında temsil edecek. Başlatılan projeyle bir çok gencimize destek olarak başarılarına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, başarıya ulaşan tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çok çalışarak yapamayacakları hiçbir şey yok ifadelerini kullandı.