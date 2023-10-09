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Şampiyon Meleklere anlamlı bağış

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne 1 milyon TL bağış yaptı

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Şampiyon Meleklere anlamlı bağış
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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne,  derneğin hayata geçirmek istediği okul kompleksiprojesi için 1 milyon TL bağış yaptı.
 Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Adıyaman İsias Otel’deki depremde hayatını kaybeden 35 kişinin adını yaşatmak için hedeflenen projeler konuşuldu. Turkcell, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne hedefledikleri okul kompleksi projesini hayata geçirmeleri için 1 milyon TL bağışta bulundu. Şirket ayrıca binaya “Turkcell Zeka Gücü” laboratuvarı yapılması ve çocukların bu çok kapsamlı teknoloji laboratuvarında eğitim almalarına katkı sağlayacaklarını da açıkladı.
Küçüközdemir, derneğe desteklerinin devam edeceğini de belirtti.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da görüşme sırasında yaptığı konuşmasında, bu desteklerin onlar için çok önemli olduğunu belirterek teşekkür ettiği aktarıldı.
 
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