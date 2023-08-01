banner913
banner932
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
2 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
2 0
 
“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir
“Emelimiz, Kıbrıs'taki işgalin sona ermesidir"
3 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
13 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
22 0
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
19 0
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
436 0
banner964

Sakkaoğlu’nun büyük başarısı

banner476

Yaşamını KKTC'de sürdüren genç piyanist Can Sakkaoğlu, Avrupa’nın en prestijli müzik okullarından biri olan Musica Mundi’yi burslu kazandı

banner825
Sakkaoğlu’nun büyük başarısı

 Uluslararası başarıları bulunan ve yaşamını KKTC'de sürdüren genç piyanist Can Sakkaoğlu, Avrupa’nın en prestijli müzik okullarından biri olan Musica Mundi’yi burslu kazandı.
Sakkaoğlu, 16-30 Temmuz’da Belçika’da Musica Mundi Genç Yetenekler Uluslararası Oda Müziği Festivali’ne katıldı.
16 yaşındaki Can Sakkaoğlu, altı yıldır eğitimine piyanist Rauf Kasimov’la devam ediyor.
8 uluslararası ödülü bulunan genç yetenek, Kıbrıs’ta ve Türkiye’de de birçok festival ve etkinlikte yer aldı.
Türkiye’nin ünlü sanatçısı Fazıl Say’ın da konser verdiği Musica Mundi’de ustalık sınıflarına ve çok sayıda oda müziği çalışmalarına katılan Can Sakkaoğlu, genç sanatçıların verdiği oda müziği konserinde piyano çaldı.
English School of Kyrenia’da bu yıl 11. sınıfı tamamlayan Can Sakkaoğlu, eylülden itibaren konser piyanisti olmak için eğitimine Belçika’da Musica Mundi’de burslu olarak devam edecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.