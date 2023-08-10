Sahte KKTC ehliyeti İskenderun’da ortaya çıktı

Hatay’ın İskenderun ilinde sahte KKTC ehliyeti bulundu... Hazar Orbeyi isimli kişiye ait ehliyetin mevcut KKTC ehliyetinden farklı bir şekilde tasarlandığı da ortaya çıktı

2019 yılında, dönemin Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından “taslak” olarak kamuoyuna sunulan “Yeni KKTC ehliyeti” şablonunun Türkiye’de sahtelenerek piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Yürürlüğe giremeden rafa kaldırılan ve farklı tartışmalara neden olan söz konusu “taslak şablon” kullanılarak üretilen sahte bir sürüş ehliyetinin, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunduğu duyuruldu.

Hatay özelinde yayın yapan “8. Gün” isimli haber sitesinde yayınlanan sosyal medya paylaşımında, sahte ehliyetini kaybeden şahsa, taksi durağından alabileceği bildirildi.

Google’ın görsel arama motorunda “KKTC ehliyeti” araması yapıldığı zaman ilk çıkan görselin, yürürlüğe giremeyen söz konusu ehliyet şablonu olduğu gözlemlenirken, dolandırıcıların, bu arama nedeniyle hataya düştüğünden şüpheleniliyor.

Türkiye’deki sahte KKTC ehliyeti piyasasının büyüklüğü ise merak konusu halini almış durumda.

