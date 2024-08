Şahiner: “Ercan Havalimanı işletme süresi 1045 gün uzatılarak, devlet milyarlarca TL zarara uğratıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Ercan Havalimanı işletme süresinin 1045 gün uzatılarak, 2044’ün Kasım ayına çekildiğini kaydetti.

Şahiner, "Alınan karar ile, geçtiğimiz yıl yapılan 59 milyon Euro vergi bağışı yetmezmiş gibi, üzerinden bir yıl geçmeden, Emrullah Turanlı’ya toplamda 100 milyon Euro civarında bir rant kapısı daha açıldığını" savundu.









Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 20 Temmuz öncesinde Ercan Havaalanı İşletme Haklarının Devri Sözleşmelerine ek olarak imzalanan “Ek Sözleşme 5” kapsamında devlet ile T&T şirketi arasındaki sözde ihtilaflı konuların çözümü için 5 Haziran tarihi itibarıyla Hakem Heyeti kurdurulduğunu belirtti.





“Hakem Heyeti tarafından alınan karar ile Ercan Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı’ya toplamda 100 Milyon Euro civarında bir rant kapısı daha açıldığını” iddia eden Şahiner, “Bu halka sağlık, ulaşım, eğitim, üretime destek gibi hizmetler olarak geri dönmesi beklenen milyarlarca TL, halktan çalınıp ilgili şirketin kasasına konulacak” dedi.





“Hakem Heyetinin kararına göre, 2042 yılında Turanlı tarafından devlete teslim edilmesi gereken havalimanının teslim süresinin 1045 gün uzatılarak, 19 Kasım 2044’e kadar çekildiğini” ifade eden Şahiner, şunları kaydetti:





“Turanlı’nın yıllık cirodan elde ettiği meblağ 30 Milyon Euro civarında iken, Hakem Heyeti tarafından yapılan üç yıla yakın bir uzatma ile devlete kalması gereken 90 Milyon Euro’ya yakın kaynak, bu süre zarfında hükümet tarafından Turanlı’nın kasasına konulacak.”





-“Devlete 19 Milyon Euro ceza kesildi”







Hakem Heyeti kararında ayrıca, T&T şirketinin, İhale Şartnamesindeki yükümlülüğü olan pist inşasını gerektiği şekilde yapmadığı, yapılmasının “ilave bir ek iş” olduğu gerekçesi ile devlete 19 Milyon Euro ceza kesildiğini öne süren Salahi Şahiner, “Hakem heyeti ile yargımız işlevsiz hale getirildi” dedi.





Toplum her geçen gün borç batağına saplanırken, kamu maliyesinin milyarlarca liralık zarara uğratıldığını ve oluşan açığı kapatmak için devletin yüksek faizlerle borçlanmaya mecbur bırakıldığını savunan Şahiner, "yandaşlara altın tepside sunulan kıyakların faturasının", gariban halkın cebinden çıktığını ileri sürdü.





Kıbrıs Türk halkının geleceğini gasp eden usulsüzlükleri ve yolsuzlukları her yerde ve her zaman ifşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Salahi Şahiner, “Günü geldiğinde bu saltanatın diktiği utanç abideleri yerle bir edilecektir. Gün gelecek ve tüm bunların hesabı halka verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.





Şahiner, Hakem Heyeti kararının kamuoyundan sır gibi saklandığını ve hükümete mensup milletvekilleriyle, bakanların bile bundan haberi bulunmadığını savundu.