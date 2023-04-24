Sahil şeridine kaçak yapı!

Çekova, Alsancak’ta deniz kenarındaki Altın Koy Restoran’ın önündeki sahil şeridi ve kayalıkların işgal edilerek, içerisine birden çok kaçak yapı yapıldığını ve betonla kaplandığını belirterek, yetkililere önlem alınması çağrısı yaptı

Çevre Koruma Vakfı (Çekova) ‘Girne kazasına bağlı Alsancak beldesi içerisinde, deniz kenarında konumlu Altın Koy isimli restoranın önünde bulunan hali arazi statüsüne sahip sahil şeridi ve kayalıkların işgal edilerek, içerisine birden çok kaçak yapı yapıldığı, doğal kayalıkların ve sahilin tahrip edilerek betonla kaplandığı’ açıklamasında bulunarak, yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu adına Dr. Rıfat Siber tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konuyu gerek Alsancak belediyesi başkan ve yetkilileri, gerekse Girne Kaymakamlığı nezdinde günlerdir dile getirmemize ve önlem alınması konusunda talepte bulunmamıza rağmen, sözkonusu bölgede inşaat faaliyetlerinin hala devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Özelde Alsancak halkını, genelde ise tüm vatandaşlarımızı bölgede bulunan ve tüm halk adına devletin malı olarak tapulanan hali araziye sahip çıkmaya çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Çekova açıklamasında “Alsancak belediyesi ve Girne Kaymakamlığı’nı da bu arazideki tahribatın geriye çevrilmesi ve eski haline getirilmesi için mevcut yasaları uygulamaları konusundaki görevlerini herhangi bir siyasi baskı altında kalmadan uygulamaları zorunlulukları bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Çekova bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir.” İfadeleri de kullanıldı.

