banner913
banner932
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
16 0
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargolarına ilişkin BM’ye tepki mektubu iletti
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargolarına ilişkin BM’ye tepki mektubu iletti
3 0
 
Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı yapıldı
Asbank'ın yıllık geleneksel personel toplantısı yapıldı
7 0
Ülkede geçen hafta 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı
Ülkede geçen hafta 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı
19 0
Cihangir’in tarihi ikinciliği
Cihangir’in tarihi ikinciliği
22 0
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
47 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
64 0
banner915

Sahil şeridine kaçak yapı!

banner476

Çekova, Alsancak’ta deniz kenarındaki Altın Koy Restoran’ın önündeki sahil şeridi ve kayalıkların işgal edilerek, içerisine birden çok kaçak yapı yapıldığını ve betonla kaplandığını belirterek, yetkililere önlem alınması çağrısı yaptı

banner825
Sahil şeridine kaçak yapı!
banner931
Çevre Koruma Vakfı (Çekova) ‘Girne kazasına bağlı Alsancak beldesi içerisinde, deniz kenarında konumlu Altın Koy isimli restoranın önünde bulunan hali arazi statüsüne sahip sahil şeridi ve kayalıkların işgal edilerek, içerisine birden çok kaçak yapı yapıldığı, doğal kayalıkların ve sahilin tahrip edilerek betonla kaplandığı’ açıklamasında bulunarak, yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.
 Yönetim Kurulu adına Dr. Rıfat Siber tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konuyu gerek Alsancak belediyesi başkan ve yetkilileri, gerekse Girne Kaymakamlığı nezdinde günlerdir dile getirmemize ve önlem alınması konusunda talepte bulunmamıza rağmen, sözkonusu bölgede inşaat faaliyetlerinin hala devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Özelde Alsancak halkını, genelde ise tüm vatandaşlarımızı bölgede bulunan ve tüm halk adına devletin malı olarak tapulanan hali araziye sahip çıkmaya çağrıda bulunuyoruz” denildi.
Çekova açıklamasında “Alsancak belediyesi ve Girne Kaymakamlığı’nı da bu arazideki tahribatın geriye çevrilmesi ve eski haline getirilmesi için mevcut yasaları uygulamaları konusundaki görevlerini herhangi bir siyasi baskı altında kalmadan uygulamaları zorunlulukları bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Çekova bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir.” İfadeleri de kullanıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.