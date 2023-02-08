Sahil için ailesinden çağrı

Okul kafilesiyle birlikte Adıyaman'da olan Sahil Özberkman'ın ailesinden paylaşım yapıldı
Ailesi’nin çağrısı şöyle:
"Çocuğumuz Sahil Özberkman Adıyaman Isıas Otel’de idi kayıptır. Lütfen duyan gören bilgi alan ulaşsın.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.