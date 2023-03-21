Sahil Güvenlik, gücüne güç kattı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın filosuna üç yeni bot daha eklendi. GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen botların Sahil Güvenliğin gücüne güç katacağını söyledi

Güvenlik Kuvvetlerine Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığına tedarik edilen üç botun hizmete giriş töreni dün Girne Turizm Limanı Sahil Güvenlik Komutanlığı Zafer Rıhtımı’nda gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan ile Ares Tersanesi Genel Müdürü Özgün Utku Alanç konuşma yaptı.

Daha sonra Güvenlik Kuvvetlerı Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından KKTC SG-110 (BOĞAZ), KKTC SG-111 (LEFKE) ve KKTC SG-112 (SERDARLI) botları, bot komutanlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Gemi Hizmete Giriş belgelerini vermesi sonrasında bot komutanlarının ant içmesiyle tören devam etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anı objesi sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve botların gezilmesiyle tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Doğu Akdeniz’de giderek artan güvenlik sorunlarıyla ilgili GKK’nın Mavi Vatan'da barış huzur ve güvenliği sağladığını söyleyen Tatar, üç botun buna katkı sağlayacağını kaydetti.

Mülteci sorunu, kaçakçılık gibi konularda, tehditlere karşı GKK sayesinde güvende olunduğunu dile getiren Tatar, “Bunun anlamı büyüktür” dedi.

TOPALOĞLU

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 1992 yılında yasayla oluşturulduğunu, Mavi Vatan'da sahil şeridi ve deniz sahasında KKTC’nin egemenlik haklarını koruduğunu belirtti.

Topaloğlu, Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve çevrede yaşananlar dikkate alındığında sadece KKTC değil uluslararası topluma karşı da sorumluluğu yerine getirdiklerini kaydetti.

Botların Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretildiğini dile getiren Topaloğlu, ani olaylar, düzensiz göçmenler ve diğer olaylara müdahale etme noktasında Sahil Güvenliğin gücüne güç katacağını söyledi.

Topaloğlu, botların beş ayda teslim edilmesinin övgüye değer olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

AKAN

Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Akan, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın üç yeni botla etkin bir şekilde görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Botlarla ilgili bilgi veren Akan, botların 12 saat denizde görev yapabildiğini, modern ve teknolojik sistemlerle donatıldığını belirtti.

Akan, botların özen ve ihtimam gösterilerek kullanılmasının önemine işaret etti.

ALANÇ

Ares Tersanesi Genel Müdürü Özgün Utku Alanç, botların Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tersane arasındaki iş birliği sonucu beş ayda tamamlanarak teslim edildiğini söyledi.

Alanç, dünyada uygulanan testlerden üstün başarıyla geçen botların zorlu koşullara dayanaklı olduğunu belirtti.

Botların kaçakçılıkla mücadele, insani yardım, vatan savunması gibi farklı alanlarda görev alacağını dile getiren Ayanç, görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanç belirtti.

